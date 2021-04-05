Происшествия
В Симферополе из автомобиля украли драгоценностей на 1,5 млн рублей
Полицейские задержали в Симферополе мужчину, который выкрал из автомобиля местного жителя драгоценности на общую сумму 1,47 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Потерпевший сообщил полицейским, что оставил на несколько часов свой автомобиль на парковке одного из торговых центров. Вернувшись обратно, обнаружил отсутствие в багажнике пакета с ювелирными изделиями на общую сумму 1 470 000 рублей», – сообщили в ведомстве.
Задержанный 46-летний гражданин временно проживал в Алуште. «Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, выбрав на парковке один из дорогих автомобилей, с помощью сканера открыл багажник и забрал пакет», – добавили в МВД.
У задержанного изъяты все похищенные ювелирные изделия – золотые часы, кольца с драгоценными камнями, серьги, кулоны, цепочки и иные драгоценности. Задержанный в совершении кражи признался.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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