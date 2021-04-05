В Симферополе из автомобиля украли драгоценностей на 1,5 млн рублей

Полицейские задержали в Симферополе мужчину, который выкрал из автомобиля местного жителя драгоценности на общую сумму 1,47 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Потерпевший сообщил полицейским, что оставил на несколько часов свой автомобиль на парковке одного из торговых центров. Вернувшись обратно, обнаружил отсутствие в багажнике пакета с ювелирными изделиями на общую сумму 1 470 000 рублей», – сообщили в ведомстве.

Задержанный 46-летний гражданин временно проживал в Алуште. «Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, выбрав на парковке один из дорогих автомобилей, с помощью сканера открыл багажник и забрал пакет», – добавили в МВД.

У задержанного изъяты все похищенные ювелирные изделия – золотые часы, кольца с драгоценными камнями, серьги, кулоны, цепочки и иные драгоценности. Задержанный в совершении кражи признался.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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