В Симферополе футбольному клубу разрешили открыть рынок

Администрация Симферополя приняла постановление о выдаче ООО «Футбольный клуб «Таврия» разрешения на право организации рынка на улице Пушкина.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте симферопольской администрации.

Уточняется, что специализированный розничный рынок будет размещен на ул. Пушкина, 35 сроком до 9 ноября 2021 года.

Отметим, в феврале текущего года администрация Симферополя отказала футбольному клубу в организации такого же рынка по тому же адресу.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольских пенсионеров выгнали на трассу ради их безопасности. Севастопольцы, живущие на Зеленой горке в Инкермане, будут отрезаны от мира.

Крымчанам обещают, что водохранилища скоро наполнятся. Притоки в крымские водохранилища выше, чем уровень потребления воды.

Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился. Общий объем наполнения водохранилищ Крыма составляет немногим более 61 млн кубометров воды, что на 13 млн кубометров больше, чем месяц назад.

Коммунальщики Симферополя месяц не могут очистить от граффити набережную Салгира. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Симферополя «Город» продолжают очищать от рисунков, оставленных вандалами, плитку в пешеходных переходах на набережной реки Салгир.