Власть
В Симферополе футбольному клубу разрешили открыть рынок
Администрация Симферополя приняла постановление о выдаче ООО «Футбольный клуб «Таврия» разрешения на право организации рынка на улице Пушкина.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте симферопольской администрации.
Уточняется, что специализированный розничный рынок будет размещен на ул. Пушкина, 35 сроком до 9 ноября 2021 года.
Отметим, в феврале текущего года администрация Симферополя отказала футбольному клубу в организации такого же рынка по тому же адресу.
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