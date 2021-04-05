В Севастополе выросла преступность и отказы с ней бороться

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В 2020 году прокуратура не согласилась с 8,5 тысячами отказов в возбуждении уголовных дел.

Прокуратура Севастополя настаивает на повышении эффективности правоохранительных органов. Так, за прошлый год в Севастополе было вынесено более 25 тысяч отказов в возбуждении уголовных дел. Почти 8,5 тысяч отказов в дальнейшем были отменены прокурорами как незаконные. Такая информация была озвучена 31 марта в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов города-героя, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В 2020 году в Севастополе зарегистрировано 6104 преступления, что на 44 % больше, чем в 2019 году. Из них 527 преступлений, или каждое одиннадцатое, поставлено на учет прокурорами.

Со стороны правоохранителей было выявлено свыше 14,5 тысяч нарушений законодательства. Более 10 тысяч из них допущены при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, остальное пришлось на нарушения при производстве следствия.

За прошлый год правоохранители отказали в возбуждении более 25 тысяч уголовных дел. Однако 8,5 тысяч из них были признаны прокурорами незаконными. Материалы направили для проведения дополнительной проверки.

Скорость расследования уголовных дел в 2020 году в целом увеличилась, но доля «долгих» расследований в органах следствия УМВД также выросла. Как подчеркивает прокуратура, «лишь в некоторых случаях это было связано с объективными причинами».

По результатам заседания и обмена мнениями подготовлено постановление, в котором предусмотрены мероприятия, направленные на укрепление состояния законности.

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