В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану

фото © пресс-служба «Музея героической обороны и освобождения Севастополя»

Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.

Об этом сообщила пресс-служба «Музея героической обороны и освобождения Севастополя».

«Предположительно, урон объекту культурного наследия нанесен автомобилем. Около мест повреждения обнаружены фрагменты транспортного средства», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, первыми порчу увидели сотрудники музея обороны Севастополя и заявили в полицию.

В тексте использованы материалы: Форпост

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