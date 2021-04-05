Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +5
море +9

Происшествия

В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану

07:32 понедельник, 5 апреля 2021
Севастополь
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану

фото © пресс-служба «Музея героической обороны и освобождения Севастополя»

Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.

Об этом сообщила пресс-служба «Музея героической обороны и освобождения Севастополя».

«Предположительно, урон объекту культурного наследия нанесен автомобилем. Около мест повреждения обнаружены фрагменты транспортного средства», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, первыми порчу увидели сотрудники музея обороны Севастополя и заявили в полицию.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе из-за выехавшей на встречку машины ДПС два авто слетели с дороги. В Севастополе произошло ДТП, в результате которого два автомобиля съехали с дороги и налетели на деревья.

В Севастополе на пешеходном переходе сбили бегуна. Вчера вечером на пересечении улиц Супруна и Олега Кошевого в Севастополе автомобиль «КИА» сбил мужчину, который перебегал пешеходный переход.

Разбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байке. В Ялте у местного жителя угнали и разбили дорогостоящий мотоцикл.

На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет. Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.

Общество
Какой сегодня праздник 5 апреля

Какой сегодня праздник 5 апреля фото

Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов

С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов

В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.

Происшествия
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану

В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану фото

Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.

Курортный сезон
В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц

В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц

Легализация малых средств размещения в Крыму позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации