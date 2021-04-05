В парке Евпатории вырубили два десятка деревьев: возбуждено дело

В Крыму возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке имени Фрунзе в Евпатории, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что на территории парка вырубили более 21 дерева и кустарника различных пород. По предварительной оценке, ущерб окружающей среде составил четыре млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, кустарников, совершенная в особо крупном размере). Расследование уголовного дела контролируется», - добавили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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