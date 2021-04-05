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Власть

В Крыму в пять раз увеличат производство креветки в 2021 году

13:14 понедельник, 5 апреля 2021

Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан в пять раз увеличит производство креветки в Крыму.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, всего будет произведено 200 тонн креветки.

Он добавил, что в 2021 году креветка будет поставляться на внутренний рынок. Однако производитель прорабатывает и экспортные поставки, пишет ТАСС.

Кроме того, предприятия Крыма планируют в 2021 году нарастить производство мидий и устриц. «В 2020 году произведено 1 577 тонн мидий и устриц, что на 10,7% больше, чем в 2019 году. С таким же темпом роста планируется выращивание этой продукции в 2021 году - порядка 1 700 тонн», - отметил Рюмшин.

В Крыму осуществляют деятельность около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 10 хозяйств марикультуры. Реализуется ряд инвестиционных проектов по выращиванию мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и лососевых пород.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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