Власть
В Крыму в пять раз увеличат производство креветки в 2021 году
Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан в пять раз увеличит производство креветки в Крыму.
Как рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, всего будет произведено 200 тонн креветки.
Он добавил, что в 2021 году креветка будет поставляться на внутренний рынок. Однако производитель прорабатывает и экспортные поставки, пишет ТАСС.
Кроме того, предприятия Крыма планируют в 2021 году нарастить производство мидий и устриц. «В 2020 году произведено 1 577 тонн мидий и устриц, что на 10,7% больше, чем в 2019 году. С таким же темпом роста планируется выращивание этой продукции в 2021 году - порядка 1 700 тонн», - отметил Рюмшин.
В Крыму осуществляют деятельность около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 10 хозяйств марикультуры. Реализуется ряд инвестиционных проектов по выращиванию мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и лососевых пород.
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия. Урожайность сельхозпродукции в России к 2040 году может снизиться более чем на 20% только из-за изменения климата.
Стало известно почему массово гибнут крымские пчелы. В прошлом году в Республике Крым были зафиксированы факты массовой гибели этих насекомых, потери достигли 300 пчелосемей.
В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками. В Республике Крым аграрии должны будут сообщать пчеловодам о готовящейся обработке полей химикатами, чтобы уберечь медоносов от отравления пестицидами.
Крым мечтают сделать международным экспортером эфирных масел. При восстановлении полного цикла переработки сырья и стабильных инвестициях Крым имеет все шансы восстановить статус крупного производителя эфиромасличной продукции, считают ученые Крымского федерального университета.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.
Какой сегодня праздник 5 апреля фото
Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов
В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
19 часов назад
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану фото
Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.