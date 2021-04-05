Общество
В Крыму родились два необычных дикобраза
В Крыму родились два редких дикобраза-альбиноса. Возраст малышей около 10 дней.
У пары дикобразов ранее рождались как альбиносы, так и обычные малыши. Живут детеныши с родителями, вместе со всеми дикобразами. Самец и самка очень заботливые, сами за ними следят и кормят.
Ранее ученые и эксперты рассказали о том, как дикие животные пережили крымскую зиму.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной. «Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
Какой сегодня праздник 4 апреля. Сегодня, 4 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 3 апреля. Сегодня, 3 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Керчи протестовали против закрытия рынка. Утром 2 апреля более ста человек собрались у здания городской администрации Керчи и требовали не закрывать местный «блошиный рынок» на ул. Еременко, где преимущественно торгуют пенсионеры, сообщают местные СМИ.
Какой сегодня праздник 5 апреля фото
Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов
В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану фото
Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
15 часов назад
Мошенники нашли новый путь к онлайн-банкингу
13 часов назад
В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц
Легализация малых средств размещения в Крыму позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.