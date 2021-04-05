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Общество

В Крыму родились два необычных дикобраза

09:24 понедельник, 5 апреля 2021

В Крыму родились два редких дикобраза-альбиноса. Возраст малышей около 10 дней.

У пары дикобразов ранее рождались как альбиносы, так и обычные малыши. Живут детеныши с родителями, вместе со всеми дикобразами. Самец и самка очень заботливые, сами за ними следят и кормят.

Ранее ученые и эксперты рассказали о том, как дикие животные пережили крымскую зиму.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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