В Крыму родились два необычных дикобраза

В Крыму родились два редких дикобраза-альбиноса. Возраст малышей около 10 дней.

У пары дикобразов ранее рождались как альбиносы, так и обычные малыши. Живут детеныши с родителями, вместе со всеми дикобразами. Самец и самка очень заботливые, сами за ними следят и кормят.

Ранее ученые и эксперты рассказали о том, как дикие животные пережили крымскую зиму.

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Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной. «Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.

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