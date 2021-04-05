В Крыму решили, что смогут собрать 100 тысяч тонн винограда

Крымские предприятия, занимающиеся выращиванием винограда, планируют в 2021 году собрать урожай в объеме около 100 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

«Планируется, что валовый сбор винограда в 2021 году составит около 100 тыс. тонн. Напомню, в прошлом году наши хозяйства собрали 100,8 тыс. тонн винограда», - сказал собеседник агентства, отметив, что виноградарство и садоводство являются одними из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на территории полуострова.

Площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Крыму составляет 16,79 тыс. га, отметил Рюмшин. При этом хозяйства региона продолжают закладку новых виноградников. В 2021 году молодые виноградники планируют заложить компании «Наш Крым», «Завод марочных вин Коктебель», «Крымские виноградники» и «Солнечная Долина».

В тексте использованы материалы: ТАСС

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