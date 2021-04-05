Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.1
воздух +7
море +9

Власть

В Крыму решили, что смогут собрать 100 тысяч тонн винограда

10:41 понедельник, 5 апреля 2021

Крымские предприятия, занимающиеся выращиванием винограда, планируют в 2021 году собрать урожай в объеме около 100 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

«Планируется, что валовый сбор винограда в 2021 году составит около 100 тыс. тонн. Напомню, в прошлом году наши хозяйства собрали 100,8 тыс. тонн винограда», - сказал собеседник агентства, отметив, что виноградарство и садоводство являются одними из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на территории полуострова.

Площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Крыму составляет 16,79 тыс. га, отметил Рюмшин. При этом хозяйства региона продолжают закладку новых виноградников. В 2021 году молодые виноградники планируют заложить компании «Наш Крым», «Завод марочных вин Коктебель», «Крымские виноградники» и «Солнечная Долина».

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно почему массово гибнут крымские пчелы. В прошлом году в Республике Крым были зафиксированы факты массовой гибели этих насекомых, потери достигли 300 пчелосемей.

В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками. В Республике Крым аграрии должны будут сообщать пчеловодам о готовящейся обработке полей химикатами, чтобы уберечь медоносов от отравления пестицидами.

Крым мечтают сделать международным экспортером эфирных масел. При восстановлении полного цикла переработки сырья и стабильных инвестициях Крым имеет все шансы восстановить статус крупного производителя эфиромасличной продукции, считают ученые Крымского федерального университета.

Засуха «ударила» по крымской экономике сильнее COVID-19. Коронавирусные ограничения повлияли на экономику Крыма меньше, чем вододефицит.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: оперативные данные

Коронавирус в Крыму: оперативные данные

За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.

Общество
Какой сегодня праздник 5 апреля

Какой сегодня праздник 5 апреля фото

Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов

С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов

В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.

Происшествия
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану

В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану фото

Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации