Происшествия
В Крыму ищут лжецелительниц, укравших у пенсионерки 10 тысяч долларов
фото © tumix.ru
В центре Севастополя две злоумышленницы под видом снятия порчи с пожилой женщины ограбили ее на три четверти миллиона.
Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.
Как объяснила правоохранителям сама пострадавшая, к ней днем на улице подошли две незнакомые женщины и заявили, что видят на ней наведенную порчу, которую тут же предложили снять.
«Злоумышленницы стали настаивать на осуществлении магического ритуала и, оказав на потерпевшую психологическое воздействие, под предлогом оказания услуг завладели ее сбережениями, причинив ей ущерб на сумму около 763 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры для розыска и задержания мошенниц», - отметили в ведомстве.
Правоохранители напомнили местным жителям, что подобного общения с незнакомыми людьми, которые представляются «гадалками», «целителями» и «провидцами», лучше избегать, особенно людям преклонного возраста.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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