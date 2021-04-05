Бизнес
Уроженец Грузии основал в Симферополе сеть подпольных казино
Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело в отношении жителей Симферополя, которым следствие вменяет незаконную организацию и проведение азартных игр.
Установлено, что с августа 2020 года по март текущего года на территории Симферополя группа лиц незаконно организовала деятельность трех залов, где проводились азартные игры.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, с помощью которой работники игровых залов обеспечивали их незаконную деятельность, денежные средства.
Предварительный ущерб от преступной деятельности группы составил свыше 3,7 млн. рублей.
Организатор преступного бизнеса, уроженец Грузии 1970 года рождения, был задержан в Москве и этапирован в Симферополь для проведения всех необходимых следственных действий. В настоящее время следствием ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Еще трое фигурантов уголовного дела — кассиры-администраторы – находятся в статусе подозреваемых, им судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится ряд следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и иных лиц, задействованных в преступной схеме.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Очередного севастопольца будут судить за половые преступления в отношении детей. Севастополец предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей.
Кто в Севастополе будет бороться с нарушителями тишины. Кому составлять протоколы об административных нарушениях, если люди жалуются на невозможность отдохнуть от шума? Ответ, казалось бы, очевиден — конечно, полиции, которая выезжает на место.
В Севастополе возбудили дело о незаконных раскопках. Правоохранительные органы Севастополя возбудили уголовное дело по факту незаконных археологических раскопок в районе крепости Чембало.
Севастопольские депутаты запретили продавать энергетики детям. Закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, появился в Севастополе.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.
Какой сегодня праздник 5 апреля фото
Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов
В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
22 часа назад
С крымчан начнут взымать новый налог
5 часов назад
Экс-участник «Дома-2» собрался в крымскую политику
Звезда реалити-шоу готов стать учеником депутата или чиновника.