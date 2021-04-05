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Бизнес

Уроженец Грузии основал в Симферополе сеть подпольных казино

16:18 понедельник, 5 апреля 2021
Симферополь

Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело в отношении жителей Симферополя, которым следствие вменяет незаконную организацию и проведение азартных игр.

Установлено, что с августа 2020 года по март текущего года на территории Симферополя группа лиц незаконно организовала деятельность трех залов, где проводились азартные игры.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, с помощью которой работники игровых залов обеспечивали их незаконную деятельность, денежные средства.

Предварительный ущерб от преступной деятельности группы составил свыше 3,7 млн. рублей.

Организатор преступного бизнеса, уроженец Грузии 1970 года рождения, был задержан в Москве и этапирован в Симферополь для проведения всех необходимых следственных действий. В настоящее время следствием ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Еще трое фигурантов уголовного дела — кассиры-администраторы – находятся в статусе подозреваемых, им судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится ряд следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и иных лиц, задействованных в преступной схеме.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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