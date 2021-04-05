Севастополь оказался в лидерах по вводу жилья

Город занял второе место в рейтинге, уступив только Ленинградской области России.

Севастополь по уровню ввода жилья в пользование в прошлом году на одного человека оказался на втором месте среди регионов РФ, уступив лишь Ленинградской области, сообщила компания Дом.РФ.

Уровень интенсивности ввода жилья на одного гражданина в городе составил 1,34 квадратных метра, что в 2,3 раза больше, чем в среднем по стране – 0,56 квадратных метров на человека. Впереди оказалась Ленинградская область с показателем 1,41 квадратный метр, на третьем месте Московская область – 1,17 квадратных метра.

В целом в стране в прошлом году ввели более 1,1 миллиона квартир, площадь составила более 82 миллионов квадратных метров – более 42 миллионов – квартиры в многоэтажках, почти 40 миллионов – ИЖС.

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, за первые два месяца в текущем году в стране ввели в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилплощади, что на 13% больше, чем в прошлом году.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма опубликовали план застройки Форосского парка. В правительстве Крыма опубликовали план строительства детского комплекса на территории Форосского парка на ЮБК.

В Крыму закончились строители. Крымские застройщики испытывают дефицит кадров. Республика активно развивается, все больше людей переезжает на постоянное место жительства.

Рабочим в Языковой балке Севастополя присудили месячный «отпуск». Деятельность юридического лица, проводившего работы в Языковой балке, была приостановлена судом на 30 суток, сообщается на сайте правительства Севастополя.

«По-другому не работает»: Аксенов решил лично ездить по стройкам. Сергей Аксенов пообещал со следующей недели лично проверять объекты строительства по всем регионам Крыма.