Жилплощадь
Севастополь оказался в лидерах по вводу жилья
Город занял второе место в рейтинге, уступив только Ленинградской области России.
Севастополь по уровню ввода жилья в пользование в прошлом году на одного человека оказался на втором месте среди регионов РФ, уступив лишь Ленинградской области, сообщила компания Дом.РФ.
Уровень интенсивности ввода жилья на одного гражданина в городе составил 1,34 квадратных метра, что в 2,3 раза больше, чем в среднем по стране – 0,56 квадратных метров на человека. Впереди оказалась Ленинградская область с показателем 1,41 квадратный метр, на третьем месте Московская область – 1,17 квадратных метра.
В целом в стране в прошлом году ввели более 1,1 миллиона квартир, площадь составила более 82 миллионов квадратных метров – более 42 миллионов – квартиры в многоэтажках, почти 40 миллионов – ИЖС.
По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, за первые два месяца в текущем году в стране ввели в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилплощади, что на 13% больше, чем в прошлом году.
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