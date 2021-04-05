С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов

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В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.

Напомним, с начала года прекратил свою деятельность единый информационно-расчетный центр, который предоставлял платежные документы и квитанции не выдавались 3 месяца.

«В ближайшие дни (5-6 апреля – прим.) все жители Республики Крым получат платежные документы, в которых будет указана задолженность с января по март», – заверил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев.

Он уточнил, что за этот период никаких штрафов начислено не будет.

Напомним, крымчан, проживающих в домах, где меньше пяти квартир, освободят от уплаты взносов за капитальный ремонт. Постройки региональный фонд решил исключить из программы.

Также если дом включен в программу капремонта на очень поздний срок. Перенести работы на более ранний срок можно, но только после специальной экспертизы. Таким способом за год “продвинули» ближе к капремонту 200 домов в Крыму.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам обещают, что водохранилища скоро наполнятся. Притоки в крымские водохранилища выше, чем уровень потребления воды.

Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился. Общий объем наполнения водохранилищ Крыма составляет немногим более 61 млн кубометров воды, что на 13 млн кубометров больше, чем месяц назад.

Коммунальщики Симферополя месяц не могут очистить от граффити набережную Салгира. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Симферополя «Город» продолжают очищать от рисунков, оставленных вандалами, плитку в пешеходных переходах на набережной реки Салгир.

В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан. Сейчас снабжающее город водохранилище заполнено лишь на треть от всего объема.