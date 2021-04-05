Власть
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов
фото © Новости Крыма
В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.
Напомним, с начала года прекратил свою деятельность единый информационно-расчетный центр, который предоставлял платежные документы и квитанции не выдавались 3 месяца.
«В ближайшие дни (5-6 апреля – прим.) все жители Республики Крым получат платежные документы, в которых будет указана задолженность с января по март», – заверил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев.
Он уточнил, что за этот период никаких штрафов начислено не будет.
Напомним, крымчан, проживающих в домах, где меньше пяти квартир, освободят от уплаты взносов за капитальный ремонт. Постройки региональный фонд решил исключить из программы.
Также если дом включен в программу капремонта на очень поздний срок. Перенести работы на более ранний срок можно, но только после специальной экспертизы. Таким способом за год “продвинули» ближе к капремонту 200 домов в Крыму.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился. Общий объем наполнения водохранилищ Крыма составляет немногим более 61 млн кубометров воды, что на 13 млн кубометров больше, чем месяц назад.
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