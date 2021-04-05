С крымчан начнут взымать новый налог

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Налоговые уведомления разошлют до 1 ноября, а уплатить его нужно будет до 1 декабря.

В этом году жителям Крыма впервые придется уплатить налог на имущество. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службе.

Так как данный налог будет исчислен в Крыму впервые, предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода (0,2, 0,4 и 0,6). Налоговые уведомления разошлют до 1 ноября, а уплатить его нужно будет до 1 декабря этого года.

Речь идет о недвижимом имуществе, принадлежащем физическим лицам – жилой дом, квартира, гараж, машино-место, иные здания, строения и помещения. Размер налога будет зависеть от кадастровой стоимости объекта недвижимости, налоговой ставки, размера доли в праве, периода владения, размеров вычетов к налоговой базе и льгот.

Для индивидуальных предпринимателей, которые используют принадлежащее им имущество в своей деятельности, предусмотрены преференции. Если же бизнесмен применяет упрощенную или патентную систему налогообложения, то он освобождается от уплаты налога на используемое имущество. Также от уплаты налога освобождаются представители наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей (за период владения с 1 апреля по 30 июня 2020 года).

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