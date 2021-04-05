Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц ● Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона ● Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов ● «Некуда девать туристов»: в Крыму заявили о ежемесячном росте турпотока ● В Крыму летний отдых вырастет в цене
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом
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Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, что обусловлено ростом цен на продукты питания и ГСМ, затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности.
Об этом сообщили ТАСС представители туристической сферы.
«В этом году, как и ежегодно, цены повышаются примерно на 10-15%. Это связано с тем, что увеличивается стоимость топлива, растут тарифы на энергоносители, на основные продукты питания», - рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.
Представители отрасли подтверждают, что цены действительно растут и даже больше, чем на 10%.
« в конце года утверждается ценовая политика на следующий год, она не зависит от внешних факторов. Базовые тарифы на размещение стали выше на 15-25% в зависимости от категории размещения. Цены на отдых зависят от сезона, уровня загрузки, проводимых на территории мероприятий и наличия специальных предложений», - сказал ТАСС генеральный директор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. Он пояснил, что повышение цен вызвано появлением новой инфраструктуры, а также затратами на обеспечение мер безопасности на территории курорта из-за ситуации с коронавирусом.
Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица гостиницы «Deep Town» в Севастополе Наталия Стамбульникова отметила, что рост цен был заложен в тарифы еще в конце прошлого года. Увеличение связано с ростом цен практически на все аспекты, которые формируют цены гостиниц, - от стоимости услуг прачечной, цен на продукты и бытовую химию до индексации зарплат персонала.
Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что в ряде мест цена завышена еще больше. По его мнению, это связано с высоким спросом. Крым ожидает рекордный турпоток, по многим объектам бронирование уже сейчас, за два месяца до высокого сезона, превышает 90%.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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