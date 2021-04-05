Работников автостанции в Крыму накажут за высадку ребенка из автобуса

Подростка не пустили на последний междугородний рейс, из-за чего он не смог уехать домой.

За высадку несовершеннолетнего гражданина из междугороднего автобуса в Симферополе будут наказаны сотрудники автостанции Западная. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Инцидент произошел 31 марта. Подросток из Бахчисарая, обучающийся в музучилище Симферополя, приехал на автостанцию перед самой отправкой последнего рейса, так как занятия в этот день закончились поздно. Купить билет в кассе он не успевал, поэтому решить сразу заскочить в автобус. Контролер попросил парня оплатить проезд, но у него не оказалось наличности. Банковская карта не устроила работника автостанции и он высадил юношу, оставив его на ночь в чужом городе.

Парень пытался уехать на попутке, но ничего не вышло. Мать смогла приехать за ним лишь поздно вечером. Женщина возмутилась тем, что контролер не предложил ребенку альтернативы: снять деньги в расположенном неподалеку банкомате или принять оплату от встречающих подростка родственников.

По словам замглавы крымского Минтранса, руководству автостанции поручено провести служебное расследование по факту нетактичного общения старшего кассира с матерью ребенка, которая в грубой форме отвечала на ее вопросы, и старшего диспетчера и контролера посадчика.

«Их привлекут к дисциплинарной ответственности», – заявил Николай Лукашенко.

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