Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 5 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 5 апреля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильные дожди), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь с мокрым снегом), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 6 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью около 5 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 6, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
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