Нового мэра Симферополя «выберут» в среду

Симферопольский городской совет 7 апреля проведет сессию, на которой выберут нового главу администрации Симферополя.

Вопросы о назначении на эту должность стоят первыми в повестке дня сессии.

«В соответствии с распоряжением председателя Симферопольского городского совета от 05.04.2021 №17-с «О созыве внеочередной 43-й сессии Симферопольского городского совета второго созыва» в повестку дня внеочередной сессии Симферопольского городского совета включены вопросы: О назначении на должность главы администрации города Симферополя Шумилина М.Р.; О назначении на должность главы администрации города Симферополя Демидова В.В.», – уточняется в информации, опубликованной на официальном сайте горсовета.

Конкурс на замещение должности главы администрации состоялся в Симферополе 29 марта. В финал вышли два претендента. Это и.о. главы администрации Валентин Демидов и временно неработающий Михаил Шумилин.

Всего в конкурсе приняли участие восемь кандидатов. Это консультант отдела управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Юрий Бравников, начальник юридического отдела межрегионального отдела ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казачества России» в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе КРО КПРФ Евгения Дементьева, и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов, временно неработающие Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, индивидуальный предприниматель Антон Ганин и заместитель директора по развитию муниципального унитарного предприятия Симферополя «Метроград» Сергей Ечмаков.

19 февраля депутаты горсовета приняли отставку главы администрации Симферополя Елены Проценко и назначили Валентина Демидова и.о. главы администрации. Проценко возглавляла администрацию столицы Крыма с конца октября 2019 года.

Валентин Демидов работает заместителем главы администрации Симферополя с сентября 2020 года. С 2015 по 2016 год он занимал пост министра экономразвития Крыма, после чего ушел в отставку по собственному желанию и перешел на новое место работы – директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. В этой должности он проработал до сентября 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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