Никитский сад проведет традиционный парад тюльпанов

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В середине апреля в Никитском ботаническом саду пройдет традиционный парад тюльпанов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заведующий сектором информации развития НБС Николай Носков.

«Ближе к середине апреля в Никитском ботсаду пройдет традиционный парад тюльпанов. Пока мы не знаем, будет ли возможно провести массовые мероприятия, приуроченные к этому событию, так как действуют ограничения в связи с коронавирусом», - сказал он.Он также рассказал, в каком режиме ботанический сад работает сейчас.

«У нас действует масочный режим и социальная дистанция. Массовые мероприятия мы пока не проводим. Как только Роспотребнадзор даст нам разрешение, то мы вернемся к прежней жизни, но пока есть все-таки ограничения», - поделился Носков.

Собеседник также сообщил, что зиму растения в ботсаду пережили без трудностей. Однако некоторые из них требуют утепления.

«На Южном берегу нет затяжных морозов, поэтому даже для теплолюбивых растений, которые есть в нашей коллекции, морозы этой зимы не страшны. За исключением того, что мы всегда укрываем теплолюбивые виды пальм и агавы заранее. Это такие индивидуальные парники, которые защищают растение от морозов», - отметил он.

В Никитский ботанический сад входит также парк Монтодор, который ведет прямо к морю, Приморский парк и заповедник Мыс Мартьян.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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