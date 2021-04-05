Происшествия
Найденный в Симферополе пес с перерезанным горлом проходит курс пластических операций
Найденный на АЗС Симферополя раненный пес благодаря стараниям ветеринаров и помощи всех неравнодушных к его истории людей выжил.
Сейчас ему предстоит несколько пластических операций по пересадке кожи вместо отмерших от пореза горла тканей.
— На самом деле случай уникальный, — рассказала КП-Крым зооволонтер Алена Толкачева. — Простого песика спасают всем миром. Сейчас проводится цикл сложнейших операций по пересадке кожи пластическим хирургом, учитывая, что некроз задел и сосуды. Раньше о таком только читали у американских или европейских волонтеров.
Из-за практически круговой раны операцию разделили на этапы. Первая прошла успешно. Везунчик, а именно так теперь зовут этого пса, чувствует себя хорошо: с аппетитом уплетает гостинцы, которые ему привозят жители многоэтажки, во дворе которой он жил последние несколько лет.
— Сейчас продолжают промывать карманы ран, курс антибиотиков и поддерживающую терапию для печени и почек, — добавила Толкачева. — Посетителей к нему не пускают, исключение только для знакомых ему людей и в присутствии куратора.
Как только пересаженная ткань приживется, пса ждет вторая операция на другой стороне шеи. Третий этап должен быть заключительным — это уже операция в области паха на месте разрыва тканей возле лапы. В настоящее время долг в ветеринарной клинике перевалил за 50 тысяч рублей.
Напомним, раненного пса нашли месяц назад на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны Симферополя. У животного от уха до уха было перерезано горло. Пес истекал кровью.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму свора бродячих собак разорвала косуль. На Южном берегу Крыма бродячие собаки начали свою охоту. Свора животных разорвала несколько косуль.
В Севастополе из-за выехавшей на встречку машины ДПС два авто слетели с дороги. В Севастополе произошло ДТП, в результате которого два автомобиля съехали с дороги и налетели на деревья.
В Севастополе на пешеходном переходе сбили бегуна. Вчера вечером на пересечении улиц Супруна и Олега Кошевого в Севастополе автомобиль «КИА» сбил мужчину, который перебегал пешеходный переход.
Разбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байке. В Ялте у местного жителя угнали и разбили дорогостоящий мотоцикл.
В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни
С 10 апреля в выходные и праздничные дни воду в Симферополе будут подавать с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Эксперт усомнился в надежности теплохода «Князь Владимир»
Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала, должна послужить сигналом для пересмотра политики в отношении некоторых правил отечественного судоходства.
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной
«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.
вчера
С крымчан начнут взымать новый налог
8 часов назад
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом
Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, что обусловлено ростом цен на продукты питания и ГСМ, затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности.