Найденный в Симферополе пес с перерезанным горлом проходит курс пластических операций

Найденный на АЗС Симферополя раненный пес благодаря стараниям ветеринаров и помощи всех неравнодушных к его истории людей выжил.

Сейчас ему предстоит несколько пластических операций по пересадке кожи вместо отмерших от пореза горла тканей.

— На самом деле случай уникальный, — рассказала КП-Крым зооволонтер Алена Толкачева. — Простого песика спасают всем миром. Сейчас проводится цикл сложнейших операций по пересадке кожи пластическим хирургом, учитывая, что некроз задел и сосуды. Раньше о таком только читали у американских или европейских волонтеров.

Из-за практически круговой раны операцию разделили на этапы. Первая прошла успешно. Везунчик, а именно так теперь зовут этого пса, чувствует себя хорошо: с аппетитом уплетает гостинцы, которые ему привозят жители многоэтажки, во дворе которой он жил последние несколько лет.

— Сейчас продолжают промывать карманы ран, курс антибиотиков и поддерживающую терапию для печени и почек, — добавила Толкачева. — Посетителей к нему не пускают, исключение только для знакомых ему людей и в присутствии куратора.

Как только пересаженная ткань приживется, пса ждет вторая операция на другой стороне шеи. Третий этап должен быть заключительным — это уже операция в области паха на месте разрыва тканей возле лапы. В настоящее время долг в ветеринарной клинике перевалил за 50 тысяч рублей.

Напомним, раненного пса нашли месяц назад на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны Симферополя. У животного от уха до уха было перерезано горло. Пес истекал кровью.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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