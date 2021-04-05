Власть
Микрорайон Симферополя на весь день оставят без света
Микрорайон Каменка в Симферополе останется без электроэнергии 6 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи проведением капитального ремонта подача электроэнергии в мкрн. Каменка будет ограничена с 9.00 до 17.00», - говорится в сообщении.
Без света останутся жители СНТ Дзержинец, СТ Рябина, СТ Дорожник, СТ Снежинка, Домостроитель, СТ Шинник, СТ Молочник, СТ Энтузиаст, СТ Механизатор, СТ Консервщик, СТ Монтажник, СТ Сторитель, СТ Мечта, СТ Мотор,СТ Уют, СТ Уют 1, СТ Здоровье, СТ Восход, СТ Ударник, СТ Лаванда, СТ Ремонтник, СТ Вымпел, СТ Мелиоратор, СТ ШвейникСТ Колос, СТ Пчелка, СТ Химик, СТ Машиностроитель, СТ Дружба, СТ Привал, СТ Ягодка-Крым, СТ Садовод, СТ Изыскатель (Садовод 2), СТ Водник, СТ Автомобилист, СТ Автомобилист 1, СТ Автобусник, СТ Полет, СТ Скала, СТ Степное, ул. Кубанская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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