Коронавирус в Крыму: оперативные данные

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За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа», - написал Аксенов в Facebоok, уточнив, что всего накануне обследовали 1956 человек.

С начала пандемии в Крыму COVID-19 диагностировали у 38 041 человека, выздоровели за весь период 35 615 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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