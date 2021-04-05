Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.1
воздух +7
море +9

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: оперативные данные

10:08 понедельник, 5 апреля 2021
Коронавирус в Крыму: оперативные данные

фото © pixabay.com

За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.

 Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа», - написал Аксенов в Facebоok, уточнив, что всего накануне обследовали 1956 человек.

С начала пандемии в Крыму COVID-19 диагностировали у 38 041 человека, выздоровели за весь период 35 615 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе пообещали построить новую инфекционную больницу. В крымской столице может быть появится новая республиканская инфекционная больница на 300 коек.

В Крыму 84 новых заражений коронавирусом. За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Президент Аргентины заболел COVID после вакцины «Спутник». У Альберто Фернандеса поднялась температура, он прошел тест на антиген и получил положительный результат.

Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном. В Республике Крым к началу курортного сезона должны быть привиты работники всех отраслей, связанных с обслуживанием большого количества людей. Речь не только о врачах, но и о работниках сферы услуг.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: оперативные данные

Коронавирус в Крыму: оперативные данные

За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.

Общество
Какой сегодня праздник 5 апреля

Какой сегодня праздник 5 апреля фото

Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов

С крымчан опять начнут брать деньги за капремонты домов

В Республике Крым возобновляется рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт многоквартирных домов и вывоз мусора.

Происшествия
В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану

В Севастополе неизвестные прокатились по лестнице к Малахову кургану фото

Ночью неизвестные разрушили центральный вход объекта культурного наследия «Малахов курган». Пострадала лестница и каменные фасады перил.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации