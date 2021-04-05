Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым хотят сделать центром реабилитации после коронавируса ● В Крыму 84 новых заражений коронавирусом ● Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном ● Коронавирус в Крыму - снова рост ● Крыму подкинули еще некоторое количество вакцин от COVID
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
фото © pixabay.com
За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа», - написал Аксенов в Facebоok, уточнив, что всего накануне обследовали 1956 человек.
С начала пандемии в Крыму COVID-19 диагностировали у 38 041 человека, выздоровели за весь период 35 615 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе пообещали построить новую инфекционную больницу. В крымской столице может быть появится новая республиканская инфекционная больница на 300 коек.
В Крыму 84 новых заражений коронавирусом. За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Президент Аргентины заболел COVID после вакцины «Спутник». У Альберто Фернандеса поднялась температура, он прошел тест на антиген и получил положительный результат.
Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном. В Республике Крым к началу курортного сезона должны быть привиты работники всех отраслей, связанных с обслуживанием большого количества людей. Речь не только о врачах, но и о работниках сферы услуг.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
За минувшие сутки на территории республики выявлено 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, у 14 человек заболевание проходит бессимптомно.
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