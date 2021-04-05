Общество
Какой сегодня праздник 5 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 5 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Русской нации
День Русской нации — неофициальный праздник, отмечаемый представителями ряда националистических и патриотических организаций в России, в частности, НБП, КПРФ, ЕСМ, РНЕ и других. Празднуется 5 апреля — в годовщину Ледового побоища.
Идея праздновать День Русской нации была предложена в феврале 1996 Национал-большевистской партией. А именно, непосредственным автором идеи был Валерий Коровин, который и предложил лидеру НБП Эдуарду Лимонову эту дату.
Международный день супа (International Soup Day)
Фото pixabay.com
5 апреля ежегодно отмечается Международный день супа (International Soup Day). Считают, что только в семье, где царит любовь и согласие - это блюдо всегда получается полезным и вкусным.
Суп - важная составная часть пищи человека, служащая источником энергии и материалом для построения органов и тканей тела. Супы содержат много растворенных белков, жиров, углеводов и экстрактивных веществ, которые легко перевариваются и хорошо усваиваются организмом. В мире существует 150 типов супов. Они бывают разные: жидкие, супы-пюре, горячие, холодные, на молоке, на пиве, на вине, на квасе и прочие.
Кстати говоря, слово «суп» имеет французское происхождение и означает хлеб, замоченный в отваре. В IV веке в Европе в кулинарной книге было обнаружено первое упоминание рецепта супа. Это был суп из мясного фарша, пшеницы, оливкового масла, перца, лаврового листа, тмина и рыбного соуса.
Никонов день
Народный праздник «Никонов день» отмечается 5 апреля (по старому стилю - 23 марта). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры. Другие названия праздника: «День Никона», «Никон».
Также сегодня, 5 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобномученика Никона, епископа Сицилийского
- День принятия Степного Уложения Республики Калмыкия
- Пасхальный понедельник у западных христиан
- День звона бубенцов на кошачьих ошейниках
- Праздник талой воды
- Праздник Даэны
- День детской йоги (Kids Yoga Day)
- День ходьбы на работу (Walk to Work Day) в США
- Праздник чистоты и ясности (Цин Мин) в Китае
- День карамели (National Caramel Day) в США
- День посадки деревьев в Южной Корее
- День детей в Палестине
- День глубокой пиццы по-чикагски (National Deep Dish Pizza Day) в США
- День батончиков с изюмом и пряностями (National Raisin and Spice Bar Day) в США
- День изучения дорожной карты (Read a Road Map Day) в США
Сегодня именины празднуют: Лука, Георгий, Василий, Пахом, Евсевий, Вассиан, Никон, Македон, Амфилохий, Кронид, Лидия, Феопрепий, Филит.
Что происходило 5 апреля в прошлые годы
1340 - арабский флот разбил испанскую эскадру в Гибралтарском проливе
1398 - немцы выбили пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд
1453 - турецкий султан Мехмед II начал осаду Константинополя, который захватил в конце мая
1710 - Пылып Орлик в г. Бендеры подписал «Устав Войска Запорожского»
1793 - Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба
1814 - после вступления войск союзниковРоссии, Пруссии, Австрии и Великобритании в Париж французский император Наполеон I отрекся от престола. Союзники сохранили за ним титул императора, отдали ему во владение остров Эльба
1818 - у Сантьяго (Чили) южноамериканские войска Хосе Марти разбили испанскую армию
1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)
1843 - Гонконг объявлен владением Британии
1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры
1913 - Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», которая дала начало квантовой теории
1925 - Лазарь Каганович избран первым секретарем ЦК КП(б)У
1945 - начало грузинского восстания на острове Тексел
1961 - Президент США Джон Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы
1989 - Правительство Польши разрешило деятельность профсоюзного объединения «Солидарность»
1992 - В ходе боснийской войны началась осада Сараевосамая осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 апреля. Какие праздники будут завтра?
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