Власть
Из-за ремонта дорог изменена схема движения троллейбусов в Симферополе
В связи с проведением работ по ремонту дорог в Симферополе вводятся временные изменения в схеме движения троллейбусов.
Об этом сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».
Изменены следующие троллейбусные маршруты:
- №4 будет следовать от Марьино до площади Амет – Хана Султана;
- №6 будет следовать по маршруту: Марьино – пл. Куйбышева – пл. Советская – Железнодорожный вокзал – пл. Московская;
- №7 будет следовать от Свободы до площади Амет – Хана Султана;
- №9 будет следовать по маршруту: пос. Аэрофлотский — Железнодорожный вокзал – пл. Амет – Хана Султана – ул. Севастопольская – ул. Дмитрия Ульянова – 7-я городская больница;
- №21 будет следовать по маршруту: Перевальное — пл. Куйбышева — пл. Советская — пл. Московская — Железнодорожный вокзал;
- №51 и №52 будут следовать по маршруту: Алушта (Ялта) — пл. Куйбышева — пл. Советская — пл. Московская — Железнодорожный вокзал.
Напоминаем, до 5 апреля проводятся работы по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия на улице Киевской от Москольца в сторону ул. Толстого, также закрыт участок улицы Русской от ул. Ангарской до ул. Козлова.
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