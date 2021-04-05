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Власть

Экс-участник «Дома-2» собрался в крымскую политику

15:31 понедельник, 5 апреля 2021
Экс-участник «Дома-2» собрался в крымскую политику

фото © Глеб Жемчугов|Instagram

Звезда реалити-шоу готов стать учеником депутата или чиновника.

Глеб Жемчугов, он же Глеб Клубничка, известный по участию в эпатажном проекте «Дом-2», рассматривает возможность попасть в команду одного из крымских депутатов или мэров. Первые шаги в политике должны быть осознанными, а деятельность направлена на помощь людям, рассказал звездный участник реалити-шоу.

Работа в политике требует не только высокого профессионализма, но и полной самоотдачи, а также способности чувствовать чужую боль, считает Глеб Жемчугов. По его мнению, одного желания стать политиком мало — нужны хорошие учителя.

«Когда ты с этим не сталкиваешься, то жизнь политического деятеля кажется очень простой. А фактически здесь множество нюансов. Нужно иметь образование, опыт, ряд коммуникаций и быть зрелым человеком», — перечислил наш собеседник.

Он отметил, что на данном этапе жизни не готов брать на себя такую ответственность. Однако поработать в команде грамотного политика счел бы довольно полезным опытом.

Несколько лет назад Глеб приехал в Крым на реабилитацию. Отправиться в Симферополь ему посоветовали друзья.

«Я лечился от нарко- и алкозависимости. Годовой курс реабилитации прошел в фонде «Трезвый Крым». После принял решение остаться в Крыму и в этой организации — помогать людям и пропагандировать здоровый образ жизни», — рассказал Жемчугов.

Практически в это же время Глеб принял решение стать волонтером при Общественном совете Симферополя. Он вошел в рабочую группу по взаимодействию со СМИ. Однако появление экс-участника «Дома-2» вызвало волну негативных реакций, в основном из-за его бурного прошлого, от которого он, кстати, не открещивается.

«Журналисты, к сожалению, ввели людей в заблуждение. Начали рассказывать о каких-то главах муниципалитетов, о том, что я депутат, что я что-то возглавил. Люди на эту информацию отреагировали негативно», — вспоминает Жемчугов.

К слову, реакция людей ему вполне понятна. Будь он среднестатистическим жителем Крыма, точно так же возмутился бы, пояснил наш собеседник.

Сейчас Глеб продолжает волонтерскую деятельность без участия в Общественном совете. Сотрудничает с общественными и реабилитационными организациями со всего полуострова. И если вначале многие относились к нему с опаской, сейчас в твердости намерений Глеба никто не сомневается.

Недавно при помощи своего Instagram и привлечения рекламодателей Жемчугов провел кулинарный мастер-класс для детей из интерната. Последняя акция экс-участника реалити-шоу «Расскажи, где торгуют смертью» проведена совместно с МВД в центре Симферополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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