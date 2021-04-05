Эксперт усомнился в надежности теплохода «Князь Владимир»

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Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала, должна послужить сигналом для пересмотра политики в отношении некоторых правил отечественного судоходства.

В частности, круизные суда с большим сроком эксплуатации могут быть опасны, поэтому их необходимо списывать, не дожидаясь трагедий на воде. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил член комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Российского союза промышленников и предпринимателей, эксперт в сфере транспорта Алексей Волков.

Он заметил, что в большинстве случаев к решительным мерам приводят крупные аварии, которые становятся причиной серьезных экономических потерь или даже гибели людей. В качестве примера Волков вспомнил трагическое крушение теплохода «Булгария», затонувшего почти 10 лет назад в Куйбышевском водохранилище и унесшего жизни 122 человек, в том числе 28 детей: «всегда аварии приводят к каким-то последствиям, как с теплоходом «Булгария», который затонул, и после этого сразу стали заниматься (проблемой безопасности) пассажирских перевозок на водах».

Волков упомянул круизный теплоход российской компании «Черноморские круизы» «Князь Владимир»: «у нас «Князь Владимир» – круизное судно, которое переделано из старого автопарома. Ему более 45 лет – с ним уже несколько раз были ЧП, и я думаю, что надо это судно в ближайшее время не эксплуатировать».

Комментируя это заявление, в администрации ООО «Черноморские круизы» заверили, что техническое состояние указанного лайнера соответствует требованиям Классификационного общества, ведущего за ним надзор, и это свидетельствует о безопасности судна:

«Что касается возраста, ограничения на эксплуатацию судна нет. Компания «Черноморские круизы» обеспечивает своевременный уход за судном. Судно проходит надлежащий ремонт, а перед каждым выходом в плавание - тщательный осмотр. До начала пандемии «Князь Владимир» совершил 29 безаварийных рейсов, на судне работает профессиональный экипаж, который проходит ежегодные курсы по повышению квалификации».

По данным судоходной компании, в преддверии летней навигации теплоход находится на стоянке в Севастополе, на судне проводятся подготовительные работы по благоустройству общественных зон, кают, разрабатывается новое меню и программа для гостей.

«Князь Владимир» (ранее Roy Star (2016—2017), Royal Iris (2004—2016), Eloise (2004), The Azur (1987—2004), Azur (1975—1987), Eagle (1971—1975)) — девятипалубное круизное судно российской компании ООО «Черноморские круизы», осуществляющее круизный маршрут: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Построено по заказу P&O как морской автопассажирский паром на верфи Dubigeon Normandie в Нанте, Франция и переданное General Steam Navigation в Лондоне в 1971 году. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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