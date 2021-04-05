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Происшествия

Двум горе-лесорубам в Крыму грозит тюремный срок

13:40 понедельник, 5 апреля 2021

В Красногвардейском районе Крыма полицейские вычислили двух мужчин, которые незаконно вырубили больше десятка плодовых деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Местных жителей 55 и 65 лет сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным в лесополосе. У лесорубов при себе находилась бензопила. Мужчин доставили в отдел полиции. Как выяснилось, им удалось спилить 12 деревьев абрикоса.

«Своими незаконными действиями граждане причинили государству материальный ущерб на общую сумму более 125 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. За преступление им грозит до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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