Происшествия
Двум горе-лесорубам в Крыму грозит тюремный срок
В Красногвардейском районе Крыма полицейские вычислили двух мужчин, которые незаконно вырубили больше десятка плодовых деревьев.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Местных жителей 55 и 65 лет сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным в лесополосе. У лесорубов при себе находилась бензопила. Мужчин доставили в отдел полиции. Как выяснилось, им удалось спилить 12 деревьев абрикоса.
«Своими незаконными действиями граждане причинили государству материальный ущерб на общую сумму более 125 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела. За преступление им грозит до четырех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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