Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе меняются графики подачи воды в выходные дни ● Крымчанам обещают, что водохранилища скоро наполнятся ● Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился ● В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан ● Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах
Дожди не помогают: ситуация с водохранилищами в Крыму
фото © Новости Крыма
Несмотря на продолжающиеся осадки в Крыму, ситуация с наполняемостью водохранилищ региона практически не изменилась.
Об этом на брифинге сообщила зампредседателя правительства республики Светлана Маслова.
Из-за недостаточности притоков, забор из водохранилищ сокращают за счет использования артезианской воды. «Режимная подача воды в регионах, где введены ограничения, продолжает сохраняться», – сказала вице-премьер.
По данным властей республики, за минувшую неделю приток в водохранилища симферопольского региона составил 1,2 млн кубометров, расход – 281 тыс. кубометров.
«Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ Симферополя с 29 марта по 4 апреля составил 36,9 тысяч кубометров. При существующих притоках и ограниченном водозаборе воды в поверхностных источниках достаточно лишь на 140 дней, это чуть больше четырех месяцев», – уточнила Маслова.
Она добавила, что в Симферополе и Симферопольском районе по графику ежесуточно подается порядка 120 тыс. «кубов» воды, из них более 83 тыс. кубометров – артезианская вода. По словам вице-премьера, забор воды из подземных источников будет регулярно увеличиваться.
«Полезный объем в водохранилищах, который можно было бы использовать, составляет: Симферопольское водохранилище – 3%, Аянское – 55%, Партизанское 7%. Запас воды, которую возможно использовать для подачи в водопроводную сеть, на сегодняшний день составляет 5,6 млн кубометров», – отметила Маслова.
Полезный объем водохранилищ Южного берега Крыма составляет 8,3 млн кубометров воды (Загорское – 12%, Счастливенское – 41%). Приток в водохранилища за неделю составил 662 тыс. метров кубических, расход – 125 тыс. «кубов».
Ранее завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко сообщил, что притоки в крымские водохранилища выше, чем уровень потребления воды.
Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что в Крыму и Севастополе нашли достаточное количество подземных источников, чтобы обеспечить полуостров водой. Незначительные перебои в водоснабжении будут носить технический характер из-за большой работы по замене изношенных сетей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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