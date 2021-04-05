Аксенов попросил наказать семерых депутатов горсовета Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов направил в Симферопольский городской совет заявления о применении мер ответственности в отношении семи депутатов за ошибки в декларациях.

Эти заявления будут рассмотрены на сессии горсовета 7 апреля.

«Применить к депутату Симферопольского городского совета II созыва Трещевой Наталье Владимировне, предоставившей недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, искажение которых является несущественным, меру ответственности, предусмотренную частью 7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде предупреждения», – указано в проекте одного из семи соответствующих решений городского совета.

Аналогичные меры ответственности глава Крыма просит принять также в отношении депутатов Андрея Сапрыкина, Дмитрия Пучко, Ярослава Непрелюка, Гульнары Муртазаевой, Михаила Глаголы и Олега Бышука.

В пояснительной записке к каждому документу уточняется, что указанные депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе (без отрыва от основной деятельности), совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по основному месту работы.

В повестку сессии городского совета Симферополя на 7 апреля также внесен вопрос об утверждении кандидатуры нового главы администрации крымской столицы. Депутатам предстоит утвердить одного из двух кандидатов, победивших на конкурсе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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