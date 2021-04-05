Власть
Аксенов назначил врио председателя Госкомрегистра Крыма
Временное исполнение обязанностей председателя госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма возложено на заместителя руководителя данного ведомства Инну Смаль.
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Возложить временно исполнение обязанностей председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на заместителя председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Смаль Инну Вячеславовну», – сказано в документе.
Предыдущий руководитель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов покинул свой пост 1 апреля по соглашению сторон служебного контракта.
В социальных сетях он сообщил, что уходит с должности «по ряду объективных и субъективных причин» и переходит на «иное общественно-политическое направление».
Смаль была назначена на должность зампредседателя Госкомрегистра Крыма в январе 2021 года. До этого она работала заместителем главы администрации Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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