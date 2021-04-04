В Ялте при выписке из роддома будут вручать наборы для младенцев

Дети, рожденные в Ялте в 2021 году, получат в подарок от властей города наборы для младенцев.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

В набор входит самое необходимое: одеяло, пеленки, полотенце, комбинезоны, ползунки, шапочка, бутылочка, соска, погремушка, нагрудник, пинетки и многое другое.

«Наборы для младенцев получат детки, которые родились в 2021 году. С родителями январских, февральских и мартовских свяжутся сотрудники роддома, а тех, которые только готовятся к пополнению в семьях – наборы ждут при выписке», — уточнила Янина Павленко.

Она подчеркнула, что Ялта сегодня единственный город в Крыму, где новорожденные получают подарок от города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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