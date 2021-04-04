В Симферополе пообещали построить новую инфекционную больницу

В крымской столице может быть появится новая республиканская инфекционная больница на 300 коек.

Подготовку проектной документации планируется завершить уже в конце 2021 года. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

«В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство новой республиканской инфекционной больницы на 300 коек. Срок завершения разработки проектной документации по контракту – конец 2021 года. После получения положительного заключения от ГАУ РК «Госстройэкспертиза» будет начато строительство», — сообщили в Минздраве.

Строительство нового медучреждения планируется возле многофункционального медицинского центра им.Семашко. Проект больницы министр здравоохранения республики Александр Остапенко представил на заседании коллеги министерства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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