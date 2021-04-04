Власть
В Симферополе пообещали построить новую инфекционную больницу
В крымской столице может быть появится новая республиканская инфекционная больница на 300 коек.
Подготовку проектной документации планируется завершить уже в конце 2021 года. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
«В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство новой республиканской инфекционной больницы на 300 коек. Срок завершения разработки проектной документации по контракту – конец 2021 года. После получения положительного заключения от ГАУ РК «Госстройэкспертиза» будет начато строительство», — сообщили в Минздраве.
Строительство нового медучреждения планируется возле многофункционального медицинского центра им.Семашко. Проект больницы министр здравоохранения республики Александр Остапенко представил на заседании коллеги министерства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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