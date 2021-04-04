В Севастополе возбудили дело о незаконных раскопках

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Правоохранительные органы Севастополя возбудили уголовное дело по факту незаконных археологических раскопок в районе крепости Чембало.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, раскопки проводились в мае прошлого года.

«Раскопки проведены неустановленными лицами, осведомленными о местах залегания археологических предметов на указанной территории, в отсутствие специального разрешения. При этом в ходе работ ими поврежден культурный слой на участке площадью 15 квадратных метров и глубиной 1 метр и таким образом причинен вред истории и культуре Российской Федерации», – сообщили в ведомстве, передает «Новый Севастополь».

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 243.2 УК РФ – незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания. Статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере 700 тыс рублей или четырех лет лишения свободы.

Чембало – генуэзская крепость XIV века, расположенная на территории Балаклавы. Входит в состав музея-заповедника «Херсонес Таврический». Сотрудники музея готовят проект границ территории башен и храмов крепости.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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