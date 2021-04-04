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Власть

В Севастополе подорожали морковь, картофель, помидоры и колбаса

08:55 воскресенье, 4 апреля 2021
Севастополь

В Севастополе за неделю выросли цены на ряд продуктов.

Об этом сообщает управление службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

«Рост цен был отмечен на морковь (на 5,10%), картофель (на 4,88%), помидоры свежие (на 4,84%), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 3,44%), капусту белокочанную свежую (на 3,06%), колбасу вареную (на 2,38%)», – говорится в сообщении Крымстата.

На отдельные виды продовольственных товаров цены снизились по сравнению с 22 марта 2021 года: на огурцы свежие на 2,71%, на свинину на 1,63%, на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности на 1,13%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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