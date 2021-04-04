Происшествия
В Севастополе на пешеходном переходе сбили бегуна
Вчера вечером на пересечении улиц Супруна и Олега Кошевого в Севастополе автомобиль «КИА» сбил мужчину, который перебегал пешеходный переход.
Видео с камеры наружного наблюдения опубликовано в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети ВКонтакте.
Видно, как молодой человек в спортивной одежде бежит по тротуару, без остановок перебегает второстепенную дорогу, а подбежав к пешеходному переходу на главной, останавливается на долю секунды. Убедившись, что его пропускает красный автомобиль слева, он продолжает свой бег, но уже через проезжую часть. На середине дороги его настигает белый автомобиль с правой стороны.
От удара парень отлетает, а приземлившись на проезжую часть, не шевелится. Из остановившегося автомобиля выбегает водитель. Вероятно, проверив дыхание, он возвращается в машину, берет что-то, и снова наклоняется с пострадавшему.
В комментариях к этому сообщению написано, что спортсмен выжил. Однако точной информации о его состоянии нет. По данным очевидцев, на место происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы.
Это происшествие вызвало широкую дискуссию среди подписчиков. Одни утверждают, что в случившемся виновен пешеход, так как проезжую часть нужно переходить, а не перебегать. Другие обвиняют в всем водителя, который явно зазевался.
«Уважаемые пешеходы, вот прям сейчас ПОЧИТАЙТЕ пункт 4.5 ПДД. Там для вас предельно четко сказано, как переходить проезжую часть. Бегун полностью пренебрег всем, что там написано. Водитель канеш тоже зевнул, что не мудрено, если пешеход выбегает на ПП. Парень упал похоже сильно неудачно. Опасаюсь за его жизнь», – написал Дмитрий Миронов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет. Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.
В Симферополе недовольный клиент побил сотрудника АЗС. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским молодого человека, который угрожал физической расправой работнику АЗС.
Не спасли: на Южном берегу Крыма сгорела иномарка. В селе Рыбачье под Алуштой сгорела иномарка Volkswagen Passat. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В Крыму перешли на особый режим из-за грядущих летних пожаров. С 1 апреля в Крыму объявляется начало летнего пожароопасного периода, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
В Севастополе из-за выехавшей на встречку машины ДПС два авто слетели с дороги
В Севастополе произошло ДТП, в результате которого два автомобиля съехали с дороги и налетели на деревья.
Чем грозит жителям Ялты строительство новой объездной дороги
Власти Крыма говорят о строительстве транспортного обхода Ялты. При этом они не могут определиться: или резать проходы в скалах, или пускать трассу по эстакадам по городу. В первом случае пострадает заповедник, во втором – люди, у которых изымут участки.
В России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия
Урожайность сельхозпродукции в России к 2040 году может снизиться более чем на 20% только из-за изменения климата.
В Кремле прокомментировали переброску военных в Крым
Россия предпринимает все меры для «обеспечения безопасности своих рубежей и самостоятельно принимает решения о переброске войск на своей территории».
1 апреля
В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц
Легализация малых средств размещения в Крыму позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.