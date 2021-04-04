В Севастополе на пешеходном переходе сбили бегуна

Вчера вечером на пересечении улиц Супруна и Олега Кошевого в Севастополе автомобиль «КИА» сбил мужчину, который перебегал пешеходный переход.

Видео с камеры наружного наблюдения опубликовано в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети ВКонтакте.

Видно, как молодой человек в спортивной одежде бежит по тротуару, без остановок перебегает второстепенную дорогу, а подбежав к пешеходному переходу на главной, останавливается на долю секунды. Убедившись, что его пропускает красный автомобиль слева, он продолжает свой бег, но уже через проезжую часть. На середине дороги его настигает белый автомобиль с правой стороны.

От удара парень отлетает, а приземлившись на проезжую часть, не шевелится. Из остановившегося автомобиля выбегает водитель. Вероятно, проверив дыхание, он возвращается в машину, берет что-то, и снова наклоняется с пострадавшему.

В комментариях к этому сообщению написано, что спортсмен выжил. Однако точной информации о его состоянии нет. По данным очевидцев, на место происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы.

Это происшествие вызвало широкую дискуссию среди подписчиков. Одни утверждают, что в случившемся виновен пешеход, так как проезжую часть нужно переходить, а не перебегать. Другие обвиняют в всем водителя, который явно зазевался.

«Уважаемые пешеходы, вот прям сейчас ПОЧИТАЙТЕ пункт 4.5 ПДД. Там для вас предельно четко сказано, как переходить проезжую часть. Бегун полностью пренебрег всем, что там написано. Водитель канеш тоже зевнул, что не мудрено, если пешеход выбегает на ПП. Парень упал похоже сильно неудачно. Опасаюсь за его жизнь», – написал Дмитрий Миронов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет. Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.

В Симферополе недовольный клиент побил сотрудника АЗС. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским молодого человека, который угрожал физической расправой работнику АЗС.

Не спасли: на Южном берегу Крыма сгорела иномарка. В селе Рыбачье под Алуштой сгорела иномарка Volkswagen Passat. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В Крыму перешли на особый режим из-за грядущих летних пожаров. С 1 апреля в Крыму объявляется начало летнего пожароопасного периода, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.