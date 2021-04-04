В Севастополе из-за выехавшей на встречку машины ДПС два авто слетели с дороги

фото © Автопартнёр.Крым

В Севастополе произошло ДТП, в результате которого два автомобиля съехали с дороги и налетели на деревья.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария случилась за Инкерманом, по дороге в сторону аэропорта Бельбек. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал автомобиль ДПС, который двигался на большой скорости и выехал на полосу встречного движения. В результате две машины слетели с дороги, в одной из них находился маленький ребенок.

На место прибыла карета скорой медицинской помощи. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал, а вот авто сильно повреждены. Машина ДПС не осталась на месте аварии, сообщают в соцсетях.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Разбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байке. В Ялте у местного жителя угнали и разбили дорогостоящий мотоцикл.

На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет. Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.

В Симферополе недовольный клиент побил сотрудника АЗС. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским молодого человека, который угрожал физической расправой работнику АЗС.

Не спасли: на Южном берегу Крыма сгорела иномарка. В селе Рыбачье под Алуштой сгорела иномарка Volkswagen Passat. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.