Происшествия
В Севастополе из-за выехавшей на встречку машины ДПС два авто слетели с дороги
фото © Автопартнёр.Крым
В Севастополе произошло ДТП, в результате которого два автомобиля съехали с дороги и налетели на деревья.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария случилась за Инкерманом, по дороге в сторону аэропорта Бельбек. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал автомобиль ДПС, который двигался на большой скорости и выехал на полосу встречного движения. В результате две машины слетели с дороги, в одной из них находился маленький ребенок.
На место прибыла карета скорой медицинской помощи. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал, а вот авто сильно повреждены. Машина ДПС не осталась на месте аварии, сообщают в соцсетях.
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