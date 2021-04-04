Происшествия
В Крыму свора бродячих собак разорвала косуль
На Южном берегу Крыма бродячие собаки начали свою охоту. Свора животных разорвала несколько косуль.
С начала года это уже четвертый случай, сообщил заместитель директора по научной работе «Заповедного Крыма» Александр Чернышов.
«Собаки часто используют коллективную охоту. Загоняют животного, когда оно не может от них оторваться. Они его преследуют и уничтожают. От волка существенное отличие в том, что он практически сразу убивает жертву. Собаки же разрывают ее еще живой», — уточнил эксперт.
Как правило, дикие собаки орудуют либо рано утром, либо ночью, когда травоядные животные выходят на поиски пропитания.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе на пешеходном переходе сбили бегуна. Вчера вечером на пересечении улиц Супруна и Олега Кошевого в Севастополе автомобиль «КИА» сбил мужчину, который перебегал пешеходный переход.
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В Севастополе из-за выехавшей на встречку машины ДПС два авто слетели с дороги
В Севастополе произошло ДТП, в результате которого два автомобиля съехали с дороги и налетели на деревья.
Чем грозит жителям Ялты строительство новой объездной дороги
Власти Крыма говорят о строительстве транспортного обхода Ялты. При этом они не могут определиться: или резать проходы в скалах, или пускать трассу по эстакадам по городу. В первом случае пострадает заповедник, во втором – люди, у которых изымут участки.
В России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия
Урожайность сельхозпродукции в России к 2040 году может снизиться более чем на 20% только из-за изменения климата.
В Кремле прокомментировали переброску военных в Крым
Россия предпринимает все меры для «обеспечения безопасности своих рубежей и самостоятельно принимает решения о переброске войск на своей территории».
1 апреля
В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц
Легализация малых средств размещения в Крыму позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.