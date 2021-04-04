В Крыму свора бродячих собак разорвала косуль

На Южном берегу Крыма бродячие собаки начали свою охоту. Свора животных разорвала несколько косуль.

С начала года это уже четвертый случай, сообщил заместитель директора по научной работе «Заповедного Крыма» Александр Чернышов.

«Собаки часто используют коллективную охоту. Загоняют животного, когда оно не может от них оторваться. Они его преследуют и уничтожают. От волка существенное отличие в том, что он практически сразу убивает жертву. Собаки же разрывают ее еще живой», — уточнил эксперт.

Как правило, дикие собаки орудуют либо рано утром, либо ночью, когда травоядные животные выходят на поиски пропитания.

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