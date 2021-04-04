В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц

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Легализация малых средств размещения в Крыму позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.

Об этом в ходе круглого стола заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«В Крыму насчитывается около девяти тысяч гостевых домов, из них только две тысячи работают легально. Подавляющее большинство имеют от пяти до 20 номеров – это более 140 тысяч номеров», – сказал Волченко. Это колоссальный ресурс, который нужно выводить из тени, подчеркнул он.

По словам министра, большинство собственников таких объектов заинтересованы работать в правовом поле. Это позволит им не только сотрудничать с туроператорами, но и стать участниками программы развития туризма в регионе, получить господдержку.

«Даже если в первый год удастся легализовать половину гостевых домов, то, по предварительным подсчетам, бюджет получит дополнительно более 600 млн рублей налоговых отчислений», – добавил он.

Введение понятия «гостевой дом» должно качественно изменить гостиничный рынок России, сформировать новый сегмент, который станет полноценной частью туристической отрасли. Для Крыма, как одного из лидеров среди туристических регионов страны, это наиболее острый вопрос. По этой причине регион выступил инициатором легализации этого направления. В настоящее время Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) прорабатывает вопрос внесения поправок в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Предложение нашло поддержку министроя РФ и минЖКХ РФ, а также отраслевых ассоциаций и объединений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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