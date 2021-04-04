В Крыму 84 новых заражений коронавирусом

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За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 60 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3402 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 11 человек, выздоровевших за весь период – 35 603 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

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