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Коронавирус в Крыму

В Крыму 84 новых заражений коронавирусом

09:57 воскресенье, 4 апреля 2021
В Крыму 84 новых заражений коронавирусом

фото © meduza.io

За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 60 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

 За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3402 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 11 человек, выздоровевших за весь период – 35 603 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном. В Республике Крым к началу курортного сезона должны быть привиты работники всех отраслей, связанных с обслуживанием большого количества людей. Речь не только о врачах, но и о работниках сферы услуг.

Коронавирус в Крыму - снова рост. За минувшие сутки на территории республики выявлено 81 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Крыму подкинули еще некоторое количество вакцин от COVID. В Крыму планируют ускорить темпы вакцинации от COVID-19.

В Крыму начнут готовить врачей по новым специальностям. В медицинской академии КФУ начнут готовить специалистов по современным специальностям на новом факультете, который планируется открыть к началу нового учебного года.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 84 новых заражений коронавирусом

В Крыму 84 новых заражений коронавирусом

За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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