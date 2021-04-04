Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном ● Коронавирус в Крыму - снова рост ● Крыму подкинули еще некоторое количество вакцин от COVID ● 78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор
В Крыму 84 новых заражений коронавирусом
фото © meduza.io
За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 60 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3402 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 11 человек, выздоровевших за весь период – 35 603 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Кто в Крыму должен привиться от COVID перед курортным сезоном. В Республике Крым к началу курортного сезона должны быть привиты работники всех отраслей, связанных с обслуживанием большого количества людей. Речь не только о врачах, но и о работниках сферы услуг.
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В Крыму 84 новых заражений коронавирусом
За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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