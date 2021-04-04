Власть
Севастопольских пенсионеров выгнали на трассу ради их безопасности
Севастопольцы, живущие на Зеленой горке в Инкермане, будут отрезаны от мира.
Поселок стоит на обрыве: с одной стороны проходит трасса, с другой стороны, под горой, — железная дорога.
Единственная связь людей с цивилизацией – так называемая пешеходная «дорога жизни» — бетонная лестница, которую соорудили сами местные жители. Она ведет к железнодорожным путям, к станции «Инкерман-1».
Там, еще с довоенных времен между рельсами были уложены деревянные настилы, по которым, переступая через пути, жители Зеленой горки добирались до ближайшей остановки общественного транспорта.
Теперь настилов нет. А скоро не будет и доступа к станции. И единственная дорога жизни превратится в тупик.
Так распорядилось руководство крымской железной дороги. К 1 сентября 2021 года в рамках антитеррористических мер по периметру железнодорожной станции будет установлен забор.
В тексте использованы материалы: Форпост
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