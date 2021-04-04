Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +9
море +9

Власть

Севастопольских пенсионеров выгнали на трассу ради их безопасности

12:46 воскресенье, 4 апреля 2021
Севастополь

Севастопольцы, живущие на Зеленой горке в Инкермане, будут отрезаны от мира.

Поселок стоит на обрыве: с одной стороны проходит трасса, с другой стороны, под горой, — железная дорога.

Единственная связь людей с цивилизацией – так называемая пешеходная «дорога жизни» — бетонная лестница, которую соорудили сами местные жители. Она ведет к железнодорожным путям, к станции «Инкерман-1».

Там, еще с довоенных времен между рельсами были уложены деревянные настилы, по которым, переступая через пути, жители Зеленой горки добирались до ближайшей остановки общественного транспорта.

Теперь настилов нет. А скоро не будет и доступа к станции. И единственная дорога жизни превратится в тупик.

Так распорядилось руководство крымской железной дороги. К 1 сентября 2021 года в рамках антитеррористических мер по периметру железнодорожной станции будет установлен забор.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился. Общий объем наполнения водохранилищ Крыма составляет немногим более 61 млн кубометров воды, что на 13 млн кубометров больше, чем месяц назад.

Коммунальщики Симферополя месяц не могут очистить от граффити набережную Салгира. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Симферополя «Город» продолжают очищать от рисунков, оставленных вандалами, плитку в пешеходных переходах на набережной реки Салгир.

В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан. Сейчас снабжающее город водохранилище заполнено лишь на треть от всего объема.

В центре Симферополя засыхают новые растения. Растения, высаженные в ходе работ по благоустройству сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе, засыхают из-за отсутствия полива.

Власть
В России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия

В России могут возникнуть проблемы с производством продовольствия

Урожайность сельхозпродукции в России к 2040 году может снизиться более чем на 20% только из-за изменения климата.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 84 новых заражений коронавирусом

В Крыму 84 новых заражений коронавирусом

За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 4 апреля

Какой сегодня праздник 4 апреля фото

Сегодня, 4 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Археолог рассказал об особенностях найденного захоронения в Керчи

Археолог рассказал об особенностях найденного захоронения в Керчи

При изучении территории для строительства одного из объектов в Керчи археологи обнаружили некрополь X-XI веков.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации