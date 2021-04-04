Происшествия
Разбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байке
В Ялте у местного жителя угнали и разбили дорогостоящий мотоцикл.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Мужчина обратился в отделение полиции и рассказал, что оставил ненадолго свой мотоцикл возле одного из магазинов. Когда он вернулся, то обнаружил транспортное средство брошенным и разбитым в другом месте. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.
Полицейские на месте происшествия проверили записи с камер видеонаблюдения. Им удалось вычислить подозреваемого. Как оказалось, к делу причастны 33-летний ранее судимый за кражу ялтинец и его 25-летний подельник. Оба написали явки с повинной.
Выяснилось, что мужчины прогуливались и увидели мотоцикл с ключами в замке зажигания. Товарищи решили не упускать возможность и прокатиться. Однако из-за своего нетрезвого состояния мужчины врезались в препятствие. Разбитый мотоцикл они бросили на месте ДТП и скрылись.
В отношении них ялтинские полицейские возбудили уголовное дело. Теперь угонщикам грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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