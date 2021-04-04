Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 4 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 4 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные дожди), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь с мокрым снегом), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 6, в Сочи - 10, в Турции - 16, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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