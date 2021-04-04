Очередного севастопольца будут судить за половые преступления в отношении детей

Севастополец предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нахимовского района Севастополя.

21-летний местный житель обвиняется в совершении двух преступлений. По версии следствия, в июне 2020 года во дворе дома на улице Горпищенко, а потом в октябре 2020 года возле детского сада на проспекте Победы молодой человек «совершил иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней и 9-летней девочек.

Правоохранителям удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его. В ведомстве отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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