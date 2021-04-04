Мошенники нашли новый путь к онлайн-банкингу

фото © newvz.ru

В России участились случаи мошенничества с онлайн-банкингом, доступ к которому россияне получают, соблазняя пользователей переоформлением вкладов под более высокие проценты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предупреждение одного из российских банков.

По информации агентства, банки предупреждают своих пользователей о том, что более выгодный процент по вкладам при переходе по подозрительной ссылке от лица банка могут обещать только злоумышленники. Как пояснила изданию руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, это стандартная схема, с помощью которой мошенники пытаются получить доступ к онлайн-банкам россиян.

«Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль», - пояснила Килюшева.

Эффективность схемы можно объяснить тем, что многие россияне не могут устоять перед заманчивым предложением и при этом не видят отличий присланной им фейковой страницы банковских сайтов от настоящего сайта. На такую «удочку» попадаются даже те, кто уже знает, что никому нельзя сообщать по телефону свои личные данные или коды подтверждения с мобильного телефона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинские полицейские задержали обворовавшего крымчан мошенника. Полицейские Ялты совместно с коллегами из управления уголовного розыска МВД по Республике Крым задержали 34-летнего жителя одного из регионов России, подозреваемого в мошенничествах в отношении множества крымчан.

Крымского телефонного «банкира» задержали в российской глубинке. Полиция задержала 34-летнего жителя Самарской области, выдававшего себя за сотрудника службы безопасности крупнейшего крымского банка.

Мародеры вели раскопки на братской могиле под Симферополем. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных раскопок на территории братской могилы на месте массовых казней, находящейся на 10-м километре трассы Симферополь – Феодосия.

Ялтинские полицейские задержали рецидивиста за серию взломов магазинов. Ялтинские оперативники в течение суток задержали мужчину, подозреваемого в совершении семи краж из магазинов.