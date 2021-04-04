Кто в Севастополе будет бороться с нарушителями тишины

Кому составлять протоколы об административных нарушениях, если люди жалуются на невозможность отдохнуть от шума? Ответ, казалось бы, очевиден — конечно, полиции, которая выезжает на место.

Однако до сих пор, как это ни парадоксально, эта обязанность возлагалась на сотрудников департамента внутренней политики правительства Севастополя.

Закон Севастополя от 17.04.2015 № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» вступил в силу в апреле 2015 года. Статья 4 этого закона предусматривает ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. И хотя нередко приходится слышать, что на вызовы по подобному поводу полиция реагирует не слишком охотно, иногда это все-таки случается.

Как сообщила на недавнем заседании закса депутат Елена Глотова, число подобных выездов, по информации УМВД, за последние годы значительно выросло. В 2017 году сотрудники полиции выезжали к нарушителям тишины 446 раз, в 2018-2019 годах — 3569. При этом сотрудниками департамента внутренней политики (именно им затем передаются данные о нарушителях) было в 2017 году составлено 58 протоколов, в 2018 году — 78 и в 2019-м — 80.

Говорят, виной тому загруженность. Но идея передать полномочия именно сотрудникам департамента вообще кажется странной. 30 марта депутаты решили обратиться к правительству с предложением заключить с полицией соглашение о передаче полномочий по составлению протоколов силовикам.

«Сейчас происходит дополнительный круговорот бумаг, расточительная трата времени и сил. Очевидно, что представленная статистика и ответственные факторы показывают острую необходимость наделения сотрудников УМВД полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в части обеспечения тишины», — сказала Елена Глотова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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