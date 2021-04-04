Крымчанам обещают, что водохранилища скоро наполнятся

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Притоки в крымские водохранилища выше, чем уровень потребления воды.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.

«Продолжают идти большие притоки в водохранилища, которые питают Симферополь. Я имею ввиду Симферопольское, Аянское, Партизанское водохранилища. Они ежесуточно получают порядка 240-250 тысяч кубометров вод, а отбор 40-50 тысяч кубометров в сутки», - рассказал Илья Николенко.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается и в других регионах Крыма.«Достаточно неплохая ситуация в Ялте: Загорское и Счастливенское водохранилища наполняются от 70 до 90 тысяч кубометров в сутки, а забирают оттуда 20-30 тысяч.

Очень хорошо наполняется Чернореческое водохранилище – до 250 тысяч кубометров в сутки, оттуда отбирают значительно меньше», - заявил специалист.Не все так радужно в Алуште.

«Самая тревожная ситуация с водоснабжением Алушты. Изобильненское водохранилище имеет очень малые притоки при потреблении, практически равном притокам. За март в него поступило 287 тысяч кубометров, а за три месяца с начала года – 1,324 миллиона», - рассказал доктор технических наук.

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский добавил, что для Алушты эта ситуация не нова.

«Если посмотреть историю притоков в Изобильненское водохранилище, то можно сказать, что эта ситуация там не новая. Она была в 2009, в 2013 году и в 1999 году там были очень малые притоки. Минимум раз в 11 лет там происходит засуха. В Алушту никогда не поступала днепровская вода, соответственно город всегда выживал на собственных источниках», - подчеркнул Копачевский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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