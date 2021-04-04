Водный кризис
Развитие сюжета: Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился ● В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан ● Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах ● В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды ● Константинов думает, что в Украине начнется водный кризис из-за Крыма
Крымчанам обещают, что водохранилища скоро наполнятся
фото © Новости Крыма
Притоки в крымские водохранилища выше, чем уровень потребления воды.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.
«Продолжают идти большие притоки в водохранилища, которые питают Симферополь. Я имею ввиду Симферопольское, Аянское, Партизанское водохранилища. Они ежесуточно получают порядка 240-250 тысяч кубометров вод, а отбор 40-50 тысяч кубометров в сутки», - рассказал Илья Николенко.
Он отметил, что такая ситуация наблюдается и в других регионах Крыма.«Достаточно неплохая ситуация в Ялте: Загорское и Счастливенское водохранилища наполняются от 70 до 90 тысяч кубометров в сутки, а забирают оттуда 20-30 тысяч.
Очень хорошо наполняется Чернореческое водохранилище – до 250 тысяч кубометров в сутки, оттуда отбирают значительно меньше», - заявил специалист.Не все так радужно в Алуште.
«Самая тревожная ситуация с водоснабжением Алушты. Изобильненское водохранилище имеет очень малые притоки при потреблении, практически равном притокам. За март в него поступило 287 тысяч кубометров, а за три месяца с начала года – 1,324 миллиона», - рассказал доктор технических наук.
Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский добавил, что для Алушты эта ситуация не нова.
«Если посмотреть историю притоков в Изобильненское водохранилище, то можно сказать, что эта ситуация там не новая. Она была в 2009, в 2013 году и в 1999 году там были очень малые притоки. Минимум раз в 11 лет там происходит засуха. В Алушту никогда не поступала днепровская вода, соответственно город всегда выживал на собственных источниках», - подчеркнул Копачевский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коммунальщики Симферополя месяц не могут очистить от граффити набережную Салгира. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Симферополя «Город» продолжают очищать от рисунков, оставленных вандалами, плитку в пешеходных переходах на набережной реки Салгир.
В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан. Сейчас снабжающее город водохранилище заполнено лишь на треть от всего объема.
В центре Симферополя засыхают новые растения. Растения, высаженные в ходе работ по благоустройству сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе, засыхают из-за отсутствия полива.
Развожаева возмутил «цыганский табор» в городе. Правительство Севастополя утвердило месячник чистоты – с 12 апреля до 12 мая.
В Крыму 84 новых заражений коронавирусом
За 3 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 4 апреля фото
Сегодня, 4 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На трассе «Таврида» в Крыму фура улетела в кювет фото
Сегодня, 3 апреля, на Тавриде под Горностаевкой произошло ДТП.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
31 марта
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой