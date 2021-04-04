Крым хотят сделать центром реабилитации после коронавируса

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Крымские санатории могут помочь людям в лечении всех осложнений после перенесенного коронавируса.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замдекана международного медицинского факультета Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Лилия Шаймарданова.

По ее словам, COVID-19 дает, в первую очередь, осложнения на органы дыхания, также очень часто встречаются неврологические последствия.

«Многие отмечают ухудшение памяти, какие-то проблемы, связанные с функционированием нервной системы, с органами зрения, выделительной, сердечно-сосудистой системой. У нас на все эти профили есть как специализированные медицинские и рекреационные учреждения, так и комплексные, - пояснила она. – Все три направления – климатолечение, бальнеолечение и грязелечение – очень хорошо представлены в Крыму. И для своего заболевания можно найти профильный санаторий, и получить какие-то комплексные услуги».

При этом климатолечение – в частности, морской воздух в прибрежных регионах полуострова – полезно круглогодично. Грязелечение особенно эффективно помогает при кожных и неврологических заболеваниях, а также при болезнях выделительной и половой систем. От большого комплекса болезней помогает и бальнеолечение (лечение минеральными водами – ред.).

«У нас масса источников с абсолютно разным составом. Есть даже источники с золотом, есть радоновые источники. В зависимости от сопутствующих заболеваний специалисты подберут правильно состав, который будет благотворно влиять (на организм – ред.). Лечится все, начиная от крови и заканчивая кожей, - перечислила Шаймарданова. – Кроме того среди всех осложнений от COVID многие отмечают выпадение волос. И грязелечение, и бальнеолечение как раз помогают по этому направлению».

Курс лечения способен дать видимый эффект уже через две недели, но это минимальный рекомендуемый срок для курортного лечения, подчеркнула специалист.

«Для хорошего эффекта требуются повторные курсы. И потом, нельзя же с какой-то общей формулой подходить ко всем: у кого-то больше сопутствующих заболеваний, у кого-то меньше. Поэтому нужно подбирать индивидуально. Две недели – это минимальный срок. Оптимально – 18 или 21 день», - отметила Шаймарданова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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