Общество
Какой сегодня праздник 4 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 4 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Католическая Пасха
Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является Пасха. Пасха (лат. Pascha) — христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия (между 22 марта и 25 апреля).
Название праздника восходит к еврейскому «Песах»: еврейская Пасха, посвященная избавлению Израиля от египетского рабства.
Для верующих Пасха (Easter) — праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему, это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве.
Международный день Интернета (День святого Исидора)
Фото pixabay.com
Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета еще не утвержден.
Как указано выше, Исидор Севильский является автором 20-томного труда «Этимология» (Etymologiae). Это была, по существу, первая в мире энциклопедия. В ней, с целью объяснения смысла и происхождения слов, был собран огромный материал, охватывающий всю сумму знаний эпохи.
Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник неутомимые веб-мастера и интернет-разработчики. Этот праздник пока неофициальный, но из года в год становится все популярнее. А дата календаря — 4 апреля — «404» — создает прекрасную предпосылку для укрепления традиций празднования этого дня.
Василий Солнечник
В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь - «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.
Также сегодня, 4 апреля, отмечают такие праздники:
- Всемирный день крысы (World Rat Day)
- День веб-мастера
- Международный день настройщиков фортепиано
- День памяти священномученика Василия Анкирского
- День геолога Украины
- День путешествия снега к морю
- Международный день просвещения по вопросам минной опасности
- Международный день моркови (International Carrot Day)
- День лжи (Tell A Lie Day) в США
- День прогулки вокруг чего-то (Walk Around Things Day) в США
- День детей в Тайване
- Туманяновские дни в Армении
- День объятия репортера (National Hug a Newsperson Day) в США
- День мира и согласия в Анголе
- День буррито (National Burrito Day) в США
Сегодня именины празднуют: Аглаида, Василий, Аполлинария, Василиса, Исаакий, Дарья, Дросида, Каллиникия, Мамант, Таисия.
Что происходило 4 апреля в прошлые годы
1103 - разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.
1147 - суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве.
1581 - бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.
1785 - английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок.
1896 - После сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.
1949 - в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)
1960 - на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур». Это достижение сумел повторить только фильм «Титаник».
1970 - В Магдебурге (ГДР) офицерами КГБ тайно сожжены и брошены в реку останки Гитлера.
1973 - в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра. Башни-близнецы простояли немногим более 28-и лет.
1981 - в Париже состоялся первый гей-парад.
2007 - состоялось официальное открытие киевского небоскреба, «БЦ Парус».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 апреля. Какие праздники будут завтра?
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