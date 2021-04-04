Какой сегодня праздник 4 апреля

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Сегодня, 4 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Католическая Пасха

Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является Пасха. Пасха (лат. Pascha) — христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия (между 22 марта и 25 апреля).

Название праздника восходит к еврейскому «Песах»: еврейская Пасха, посвященная избавлению Израиля от египетского рабства.

Для верующих Пасха (Easter) — праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему, это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве.

Международный день Интернета (День святого Исидора)

Фото pixabay.com

Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета еще не утвержден.

Как указано выше, Исидор Севильский является автором 20-томного труда «Этимология» (Etymologiae). Это была, по существу, первая в мире энциклопедия. В ней, с целью объяснения смысла и происхождения слов, был собран огромный материал, охватывающий всю сумму знаний эпохи.

Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник неутомимые веб-мастера и интернет-разработчики. Этот праздник пока неофициальный, но из года в год становится все популярнее. А дата календаря — 4 апреля — «404» — создает прекрасную предпосылку для укрепления традиций празднования этого дня.

Василий Солнечник

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь - «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.

Также сегодня, 4 апреля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день крысы (World Rat Day)

- День веб-мастера

- Международный день настройщиков фортепиано

- День памяти священномученика Василия Анкирского

- День геолога Украины

- День путешествия снега к морю

- Международный день просвещения по вопросам минной опасности

- Международный день моркови (International Carrot Day)

- День лжи (Tell A Lie Day) в США

- День прогулки вокруг чего-то (Walk Around Things Day) в США

- День детей в Тайване

- Туманяновские дни в Армении

- День объятия репортера (National Hug a Newsperson Day) в США

- День мира и согласия в Анголе

- День буррито (National Burrito Day) в США

Сегодня именины празднуют: Аглаида, Василий, Аполлинария, Василиса, Исаакий, Дарья, Дросида, Каллиникия, Мамант, Таисия.

Что происходило 4 апреля в прошлые годы

1103 - разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.

1147 - суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве.

1581 - бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.

1785 - английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок.

1896 - После сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.

1949 - в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)

1960 - на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур». Это достижение сумел повторить только фильм «Титаник».

1970 - В Магдебурге (ГДР) офицерами КГБ тайно сожжены и брошены в реку останки Гитлера.

1973 - в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра. Башни-близнецы простояли немногим более 28-и лет.

1981 - в Париже состоялся первый гей-парад.

2007 - состоялось официальное открытие киевского небоскреба, «БЦ Парус».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 апреля. Какие праздники будут завтра?

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