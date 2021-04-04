Как будут сдавать экзамены выпускники школ в 2021 году

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В Министерстве просвещения РФ и Рособорнадзоре сообщили о новом регламенте сдачи экзаменов, который будет действовать в 2021 году.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, выпускники 11 классов, которые планируют поступить в вузы, будут сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку и необходимым для поступления предметам. 11-классникам, которые не планируют поступать, надо будет сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Девятиклассники в этом году сдают обязательный государственный экзамен только по русскому языку и математике.

Те, кто планируют поступление по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходить ЕГЭ по следующим предметам: математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии. Эти предметы будущие абитуриенты сдают по своему выбору.

Девятиклассники будут сдавать экзамены с 24 по 28 мая, а основной период сдачи ЕГЭ начнется уже 31 мая и стартовать он будет с экзаменов по географии, литературе и химии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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