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Странности

Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной

18:21 воскресенье, 4 апреля 2021
Керчь
Чудовище вырвалось из «ворот ада» в Керчи и поселилось на набережной

фото © Примечания

«Орлольвы» не смогли остановить монстра, который теперь «украшает» город.

В курируемой министром культуры Крыма Ариной Новосельской Керчи, которая недавно назвала городского грифона «орлольвом, охраняющим врата в ад», на набережной установили новое «украшение» - чудовище, которое, как шутят пользователи социальных сетей, выловили в местной реке Мелек-Чесме.

Пользователи Facebook негодуют из-за установки подобного объекта на набережной, обвиняют местные власти, которые, по их словам, вместо того, чтобы прививать детям чувство прекрасного, разрешили установить монстра. Также люди много шутят по поводу «орлольвов» Новосельской и называют происходящее «дурдомом».

Ранее экс-депутат местного горсовета Константин Ерманов заявил, что пенсионеры в курируемой Новосельской Керчи живут как в аду. Пенсионерка-инвалид еле сводит концы с концами и получает подачки на 8 марта.

В тексте использованы материалы: Примечания

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