Чем грозит жителям Ялты строительство новой объездной дороги

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Власти Крыма говорят о строительстве транспортного обхода Ялты. При этом они не могут определиться: или резать проходы в скалах, или пускать трассу по эстакадам по городу. В первом случае пострадает заповедник, во втором – люди, у которых изымут участки.

Объездные дороги – новый тренд в Крыму. Так, например, запланирован юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Предполагается, что объездная начнется от села Донское, обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины, а затем соединится с алуштинской трассой за поселком Перевальное. Предварительно стоимость строительства оценивается в 32 млрд рублей.

Впервые о строительстве транспортного обхода власти Крыма заговорили в прошлом году.

«На сегодняшний день у нас заложены в федеральную целевую программу мероприятия, связанные с развязкой на въезде в Ялту в районе автовокзала. По поручению помощника президента (России) Левитина Игоря Евгеньевича мы сейчас начнем проработку возможности обхода Ялты от «Дарсана» (на западе города) до Массандры, чтобы машины вообще не спускались в Ялту», – сообщил в конце августа 2020 года подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

А на тот момент министр транспорта Крыма Сергей Карпов уточнил, что рассматриваются два варианта строительства дороги в обход города. «Мы рассматриваем а-ля китайский вариант, прохождение на высокой эстакаде через город, чтобы нам не углубляться в горные массивы. Есть норвежский вариант, северный, – когда дороги строятся в урезе гор: идет скала, по скале строится дорога, делаются съезды в населенные пункты. В нашем случае оба они могут быть реализованы, мы представим их на рассмотрение, чтобы принять максимально оптимальный (вариант) и по стоимости, и по воздействию», – рассказал он.

В конце сентября 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс, которые ведут к Черноморскому побережью. Вдоль Южного берега Крыма между горами и морем пролегает относительно узкое шоссе, на котором летом в курортный сезон постоянно образуются пробки.

В середине марта 2021 года Евгений Кабанов проинформировал, что строительство автомобильной дороги в обход Ялты планируют начать в 2023 году.

«Мы сейчас будем контрактовать технико-экономическое обоснование объезда. Стоит задача пройти экспертизу в первом квартале 2022 года, понять предельный объем финансирования. Это будет непростое мероприятие – обход Ялты по горе Дарсан, поэтому надо выбрать оптимальное решение, которое будет устраивать федеральный центр и с точки зрения финансов, и с точки зрения дорожно-транспортной сети Ялты. Наука будет заниматься, как правильно это сделать… Стройку начнем в 2023 году», – сообщил Кабанов.

Еще через пару недель крымский вице-премьер сказал, что уже есть «потенциальный подрядчик» и сейчас определяются с ценой проекта. «Собирались с потенциальным подрядчиком – это компания «ВАД» – с проектировщиками, с экспертизой. До конца текущего года будет полностью подготовлен блок изысканий, сформирована предельная стоимость объекта. Плановый срок захода в экспертизу – декабрь текущего года: (срок) объективный – крайне непростая дорога, горная, четырехполосная. Плановый срок выхода из экспертизы – март 2022 года», – сообщил Кабанов.

«Трасса очень сложная (проект нового обхода). Скорее всего, будет очень много путепроводов. Ее построят для того, чтобы избежать заторной ситуации в Ялте в курортный сезон. Чтобы люди, которые едут в ту же Алупку, Форос, ехали сразу в пункт назначения, не заезжая в Ялту», – сообщили агентству ТАСС в крымском Минтрансе.

Собеседник агентства уточнил, что предварительно рассматривается возможность строительства новой дороги на участке от поселка Массандра до села Виноградное и поселка Ливадия. «Есть несколько вариантов строительства трассы. Сейчас проект проходит технико-экономическое обоснование», – добавил представитель Минтранса Крыма.

Во время совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове 25 марта глава Крыма Сергей Аксенов поручил определить наличие частных земельных участков на маршруте будущей трассы, чтобы вовремя их изъять в установленном порядке.

Пока проекта трассы нет, но ялтинцы уже активно обсуждают будущее строительство. В сообществе «Подслушано Ялта» в социальной сети «ВКонтакте», насчитывающем более 115 тысяч участников, новость вызвала интерес. Ее прочитало более 12 тысяч человек. В комментариях – весь спектр эмоций: от иронии до тревоги за судьбу родного города и возможную потерю собственности.

«Что делать частникам, над которыми вся эта затея предполагается, у которых собственность упадет в цене?» – спрашивает пользователь Маша Красуля.

«Опять две беды встретятся вместе. И одна из них будет строить дорогу», – пишет Алексей Спиваков.

«Можно еще метро пустить из Симферополя в Ялту, все остальное у нас и так ок, медицина, школы и особенно дороги», – отмечает Инга Ленг.

«И где они собираются пускать эту дорогу? По заповеднику что ли? Как они Массандру собираются объезжать?» – спрашивает Вова Николаенко.

«Год назад такая же информация про объездную Алушты была, и все затихло», – сомневается в реализуемости проекта Леонид Жарчинский.

Между тем, поводов для тревог у владельцев земли пока нет, так как нет проекта прокладки трассы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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